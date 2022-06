Varato il Triton DeepView 24 | la nave sottomarino trasparente per il turismo subacqueo

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 6 giugno 2022) Si chiama24, ed è stato costruito dalla società di sommergibili di lussoSubmarines con sede in Florida: il primoper ilè stato finalmentenel complesso Vinpearl nell’isola di Hon Tre, in Vietnam, il mese scorso, come riporta la stampa. Il24 può ospitare 24 persone e raggiungere una profondità massima di 100 metri: il suo scafo è realizzato in acrilico, perciò i turisti potranno ammirare tutto il paesaggio marino intorno a loro, come relitti di navi, la barriera corallina e la flora e la fauna marine. Le immersioni durano 30 minuti e sono state ideate anche per aumentare la consapevolezza delle ...