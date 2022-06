Vaiolo scimmie, Usa alzano livello allerta a 2 (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – In Usa l’allerta sui casi umani di Vaiolo delle scimmie passa dal livello 1 a 2. E’ quanto hanno deciso i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) nelle indicazioni ai viaggiatori. L’allerta di livello 2 prevede “di mettere in pratica precauzioni più avanzate”. Secondo gli esperti americani, “il rischio per la popolazione è basso, ma in caso di sintomi sospetti, come le eruzioni cutanee, è necessario consultare immediatamente un medico anche se non c’è febbre”. Alla data del 5 giugno, i casi confermati a livello globale, ricordano i Cdc, sono 911 in 29 Paesi. Negli Stati Uniti sono 24. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – In Usa l’sui casi umani didellepassa dal1 a 2. E’ quanto hanno deciso i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) nelle indicazioni ai viaggiatori. L’di2 prevede “di mettere in pratica precauzioni più avanzate”. Secondo gli esperti americani, “il rischio per la popolazione è basso, ma in caso di sintomi sospetti, come le eruzioni cutanee, è necessario consultare immediatamente un medico anche se non c’è febbre”. Alla data del 5 giugno, i casi confermati aglobale, ricordano i Cdc, sono 911 in 29 Paesi. Negli Stati Uniti sono 24. L'articolo proviene da Italia Sera.

