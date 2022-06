**Ucraina: Borghi (Pd), 'da Copasir contrasto a propaganda, come quella ieri da Giletti'** (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Disinformazione, propaganda, fake news, tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica in Italia e nelle democrazie liberali... E' la cosiddetta dottrina Gerasimov sulla guerra ibrida, sulla guerra non convenzionale. E' questo che sta combattendo e cerca di disvelare il parlamento italiano attraverso il Copasir". Lo ha dichiarato Enrico Borghi, deputato, membro del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Ripeto: nessuna censura, nessun ruolo improprio rispetto ai mass media, ma difesa delle istituzioni repubblicane in stretta connessione con gli altri Paesi europei e con gli Stati uniti che vivono simili tentativi di infiltrazione. Ed è su questo che lavorano, con una intensa ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Disinformazione,, fake news, tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica in Italia e nelle democrazie liberali... E' la cosiddetta dottrina Gerasimov sulla guerra ibrida, sulla guerra non convenzionale. E' questo che sta combattendo e cerca di disvelare il parlamento italiano attraverso il". Lo ha dichiarato Enrico, deputato, membro dele responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Ripeto: nessuna censura, nessun ruolo improprio rispetto ai mass media, ma difesa delle istituzioni repubblicane in stretta connessione con gli altri Paesi europei e con gli Stati uniti che vivono simili tentativi di infiltrazione. Ed è su questo che lavorano, con una intensa ...

Advertising

TV7Benevento : **Ucraina: Borghi (Pd), 'da Copasir contrasto a propaganda, come quella ieri da Giletti'** -… - ElGuappo6 : @borghi_claudio Bhe nel 1994 erano gli USA ???? GB ???? e RUSSI i garanti dell’integrità territoriale dell’Ucraina ???? c… - SoonColibri : @borghi_claudio qui sulla guerra in Ucraina -come prima sulla narrazione covid bisogna premettere di non essere con… - 25757 : @Tramatlantico_ @borghi_claudio @robertapasquet1 Uomini,e donne?Perché dovremmo sacrificarli?L’Ucraina non è un pae… - F52 : RT @ornellanella1: @borghi_claudio Se possono ostacolare questo importantissimo referendum lo fanno. Ci manca solo che chiedano il super gr… -