"Troppo accanimento!": Estefania Bernal condannata al posto di un'altra, vogliono farle una brutta sorpresa (Di lunedì 6 giugno 2022) La serata rischia di avere dei risvolti amari per la modella Estefania Bernal: la naufraga potrebbe lasciare presto l'Isola dei Famosi La naufraga Estefania Bernal (screenshot sito Isola)Prosegue spedita questa edizione dell'Isola dei Famosi con la finale del programma sempre più vicina. Tra poche andrà in onda un nuovo scoppiettante appuntamento con il reality su Canale 5 e sempre in prima serata. Questa nuova puntata regalerà senza dubbio nuovi colpi di scena a partire da una nuova sentita eliminazione. A rischio in vista di questa sera vi sono due donne ovvero Estefania Bernal e Lory Del Santo. Sono state entrambe grandi protagoniste di questo reality ma una di loro dovrà lasciare la Palapa per arrivare su Playa Sgamadissima. Qui ritroverà la sola Pamela con cui lottare poi per ...

