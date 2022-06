Tarquinia, la scuola IC “Ettore Sacconi” apre le porte ai genitori: in mostra i lavori dei bambini (Di lunedì 6 giugno 2022) Tarquinia – La scuola dell’infanzia dell’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia apre le porte ai genitori. Lo farà con una mostra dedicata alle attività e ai progetti svolti dai bambini durante l’anno. Il 10 e l’11 giugno, dalle 16 alle 19, al plesso “Luca Leoni”; il 17 e 18 giugno, dalle 16 alle 19, al plesso “Valdi”. “Dopo due anni di pandemia, riapriamo le porte ai genitori – affermano le insegnanti che hanno curato l’allestimento dell’esposizione -. La mostra vuole essere un’occasione d’incontro con le famiglie dei bambini coinvolti nelle attività e nei progetti e con le persone interessate al lavoro svolto. Inoltre, si vuole ringraziare i piccoli e i ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022)– Ladell’infanzia dell’IC “” dileai. Lo farà con unadedicata alle attività e ai progetti svolti daidurante l’anno. Il 10 e l’11 giugno, dalle 16 alle 19, al plesso “Luca Leoni”; il 17 e 18 giugno, dalle 16 alle 19, al plesso “Valdi”. “Dopo due anni di pandemia, riapriamo leai– affermano le insegnanti che hanno curato l’allestimento dell’esposizione -. Lavuole essere un’occasione d’incontro con le famiglie deicoinvolti nelle attività e nei progetti e con le persone interessate al lavoro svolto. Inoltre, si vuole ringraziare i piccoli e i ...

