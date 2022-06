Sanzioni infinite | gli Usa sequestrano altri due aerei di Abramovich

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Guerra Russia-Ucraina, alta tensione sulle. Gli Stati Uniti hanno ordinato il sequestro di duedi proprietà dell'oligarca russo, Roman, affermando che erano stati utilizzati in violazione delleimposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. I due, un Boeing 787-8 Dreamliner e un business jet Gulfstream G650ER, sono volati in territorio russo all'inizio di quest'anno in violazione delleimposte dagli Stati Uniti in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, ha affermato il dipartimento di Giustizia in una nota.