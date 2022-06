Prezzi guerra: petrolio rivede i 120 dollari, gas stabile (Di lunedì 6 giugno 2022) Avvio di settimana con il petrolio che rivede i 120 dollari al barilecon il Brent (+0,54%) dopo che nei giorni scorsi l'Opec+ ha deciso di aumentare la produzione. Sugli stessi livelli anche il wti (+... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Avvio di settimana con ilchei 120al barilecon il Brent (+0,54%) dopo che nei giorni scorsi l'Opec+ ha deciso di aumentare la produzione. Sugli stessi livelli anche il wti (+...

Advertising

reportrai3 : ??Da quando è in atto il conflitto i prezzi della farina sono quasi raddoppiati. Ma non è solo colpa della guerra: a… - sole24ore : Benzina, prezzi in forte salita: verde sopra 1,9 euro. Il Governo lavora a un nuovo taglio delle accise… - stebellentani : Da inizio guerra, il prezzo del grano è aumentato del 31%, farina + 50%, l'olio di girasole quasi +70%, burro +50%,… - RStripparo : @stefycascu È il paese perfetto per fare una guerra, dell'Ucraina non frega niente ad alcuno, intanto vendono armi,… - marialauraloi : RT @ConniCostini: Vi sembra normale che usano la 'guerra in Ucraina' per incrementare i prezzi dei prodotti alimentari? -