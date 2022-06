Peaky Blinders: da oggi disponibile gratis per gli abbonati (Di lunedì 6 giugno 2022) Da oggi, lunedì 6 giugno, la sesta stagione di Peaky Blinders è disponibile gratis per gli abbonati alla piattaforma streaming Netflix. La serie, ideata da Steven Knight e ambientata tra la prima e la seconda guerra mondiale a Birmingham, si ispira alla banda di giovani ragazzi attiva nella città inglese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nel cast si annovera la presenza degli attori Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis e Joe Cole. La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo da parte del protagonista Thomas Shelby di eliminare il leader fascista Oswald Mosley (Sam Claflin). Potrebbe interessarti: I 10 migliori film di guerra Di cosa parla Peaky Blinders? Peaky ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Da, lunedì 6 giugno, la sesta stagione diper glialla piattaforma streaming Netflix. La serie, ideata da Steven Knight e ambientata tra la prima e la seconda guerra mondiale a Birmingham, si ispira alla banda di giovani ragazzi attiva nella città inglese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nel cast si annovera la presenza degli attori Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis e Joe Cole. La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo da parte del protagonista Thomas Shelby di eliminare il leader fascista Oswald Mosley (Sam Claflin). Potrebbe interessarti: I 10 migliori film di guerra Di cosa parla...

