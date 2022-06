Napoli, Gaetano Manfredi è positivo al Covid (Di lunedì 6 giugno 2022) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è positivo al Covid. La conferma è arrivata questa mattina dopo l’esito positivo del tampone. Il primo cittadino infatti non ha nemmeno presenziato al convegno al Maschio Angioino sul Pnrr insieme al Ministro degli esteri Luigi Di Maio. Napoli, il sindaco Manfredi positivo al Covid Gaetano Manfredi non ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Il sindaco dial. La conferma è arrivata questa mattina dopo l’esitodel tampone. Il primo cittadino infatti non ha nemmeno presenziato al convegno al Maschio Angioino sul Pnrr insieme al Ministro degli esteri Luigi Di Maio., il sindacoalnon ha L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

cn1926it : FOTO Nazionale U21, l’incontro di #Zanoli e #Gaetano con il #ClubNapoliLussemburgo - sscalcionapoli1 : In ritiro con l’Under 21, Zanoli e Gaetano incontrano il Club Napoli Lussemburgo - ottopagine : Covid, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è positivo #Napoli - gnavarino : FOTO - In ritiro con l'Under 21, Zanoli e Gaetano incontrano il Club Napoli Lussemburgo - Antonio88998281 : @SpudFNVPN fronte Giovani del Napoli in prestito? Gaetano ecc? Che faranno? -