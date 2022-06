L' esultanza sbagliata di Aleix Espargaró

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 giugno 2022) “Sono molto giù, è il punto più basso della mia carriera”. L’espressione di, parla più di mille parole, al termine della Gp di Catalunya. Rabbia e tanta delusione per il pilota dell’Aprilia, colpevole di un errore clamoroso, proprio sotto gli occhi del suo pubblico di casa e dei suoi familiari, increduli ai box. Lo spagnolo, ha esultato troppo presto per il suo secondo posto. In piedi con le braccia al cielo, appagato da un week-end perfetto fin dalle libere. Peccato, in gara, mancasse ancora un giro alla fine. Ha festeggiato prima della bandiera a scacchi. Gli attimi persi ad esultare, si sono trasformati nel giro di pochi secondi, in un finale amaro e inaspettato, che lo hanno fatto scivolare al quinto posto. Le lacrime e il viso segnato da una gara costruita con minuziosità curva dopo curva. L’attenzione al ...