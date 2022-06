La Juve vince lo “Scudetto” dei social, Milan e Inter sul podio (Di lunedì 6 giugno 2022) Sul piano sportivo è stata certamente una stagione meno soddisfacente del previsto, ma la Juventus può ora vantare la vittoria di uno “Scudetto” particolare, quello dei social network. È infatti il club bianconero a piazzarsi in vetta della classifica della Serie A per numero di Interazioni sui social, davanti ai neo campioni d’Italia del Milan L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) Sul piano sportivo è stata certamente una stagione meno soddisfacente del previsto, ma lantus può ora vantare la vittoria di uno “” particolare, quello deinetwork. È infatti il club bianconero a piazzarsi in vetta della classifica della Serie A per numero diazioni sui, davanti ai neo campioni d’Italia delL'articolo

Advertising

DocRiserva : @franbu67 È Lupin che da buon ladro, sembra la Juve nei sorteggi e trova sempre quelli più scarsi. Però lui vince... ?? - GiaccAvv : @DavidLuconi Solo la Juve non la vince mai!!! Perchè non puoi perderla se non la giochi o se non arrivi in finale. - ZonaBianconeri : RT @TMacJoy: Potete dire tutto quello che volete sulla Juve, su de Ligt, Agnelli ecc. ma alla fine conteranno solo i trofei. Se Allegri no… - TMacJoy : Potete dire tutto quello che volete sulla Juve, su de Ligt, Agnelli ecc. ma alla fine conteranno solo i trofei. Se… - MA_235_ : @thegamerwp @salpaladino @La_Bianconera @juventusfc @chiellini Ps non me ne frega un cazzo se mi dici che non so un… -