In un anno 254 donne maltrattate in Bergamasca: tutti i dati dei carabinieri, dalle rapine allo spaccio (Di lunedì 6 giugno 2022) Bergamo. La violenza di genere non si placa nella provincia di Bergamo. I dati sono in lieve calo rispetto allo scorso anno, ma rimangono comunque alti: le donne maltrattate sono 254 tra il 31 maggio 2021 e l’1 giugno 2022; una è stata costretta a sposarsi; 76 hanno subito violenza sessuale e 8 minorenni, tutte femmine, atti sessuali; due corruzioni di minori, 95 donne sono state vittime di stalking. Romina Vento è stata uccisa dal compagno, che ha lanciato l’auto nel fiume Adda provocandone l’annegamento lo scorso 20 aprile. I carabinieri, che lunedì 6 giugno celebrano la 208esima edizione della festa dell’Arma, nel campo specifico hanno operato in sinergia con le 5 reti interistituzionali antiviolenza del territorio. La statistica ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Bergamo. La violenza di genere non si placa nella provincia di Bergamo. Isono in lieve calo rispettoscorso, ma rimangono comunque alti: lesono 254 tra il 31 maggio 2021 e l’1 giugno 2022; una è stata costretta a sposarsi; 76 hsubito violenza sessuale e 8 minorenni, tutte femmine, atti sessuali; due corruzioni di minori, 95sono state vittime di stalking. Romina Vento è stata uccisa dal compagno, che ha lanciato l’auto nel fiume Adda provocandone l’annegamento lo scorso 20 aprile. I, che lunedì 6 giugno celebrano la 208esima edizione della festa dell’Arma, nel campo specifico hoperato in sinergia con le 5 reti interistituzionali antiviolenza del territorio. La statistica ...

