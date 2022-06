Advertising

LA NAZIONE

La polizia locale impegnata nei controlli degli abusi durante la movida in città. Scatta la denuncia per detenzione ai fini di ...Polizia locale La Arrestati per spaccio due ragazzi di 18 e 19 anni. I due pusher sono stati scoperti daldel cane antidrogain forza alla polizia municipale di Spezia, i due giovani di origine albanese e kosovara sono stati trovati grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato ... Il fiuto di Jazz scopre un cuoco con la droga Stop alla musica in un circolo di via Nino Bixio La polizia locale impegnata nei controlli degli abusi durante la movida in città. Scatta la denuncia per detenzione ai fini di spaccio ...Il cane Jazz, della Polizia locale della Spezia, ha portato all'arresto di due giovanissimi pusher di 18 e 19 anni di origine albanese e kosovara.