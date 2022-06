Governo Draghi sotto assedio, da Confindustria alla Cgil tutti in pressing (Di lunedì 6 giugno 2022) Governo Draghi sotto pressione. Tra l’incudine di Confindustria e il martello della Cgil. Per non parlare di una maggioranza sfilacciata con i partiti presi dalla campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno. E ormai più attenti alla propria agenda che a quella dell’Esecutivo. PATTI CHIARI Da un lato c’è il pressing della Cgil, con la sponda dei due principali azionisti della coalizione che sostiene il Governo di unità nazionale, sul tema del salario minimo. “Non è che si può dire di sì alla Ue solo quando si deve riformare l’articolo 18 o effettuare uno taglio delle pensioni o della spesa sociale – ha detto non più tardi di domenica scorsa, ospite di Mezz’ora in più, su Rai Tre, il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022)pressione. Tra l’incudine die il martello della. Per non parlare di una maggioranza sfilacciata con i partiti presi dcampagna elettorale per le amministrative del 12 giugno. E ormai più attentipropria agenda che a quella dell’Esecutivo. PATTI CHIARI Da un lato c’è ildella, con la sponda dei due principali azionisti della coalizione che sostiene ildi unità nazionale, sul tema del salario minimo. “Non è che si può dire di sìUe solo quando si deve riformare l’articolo 18 o effettuare uno taglio delle pensioni o della spesa sociale – ha detto non più tardi di domenica scorsa, ospite di Mezz’ora in più, su Rai Tre, il ...

Advertising

demagistris : Giornata mondiale ambiente:il governo Draghi con tutti i partiti punta su carbone,fossili,nucleare,inceneritori,rig… - matteorenzi : Il governo non è a rischio, è solo scena che serve ai 5S per racimolare qualche decimale nei sondaggi. Se Conte pen… - fattoquotidiano : Guerra in Ucraina, De Luca: “Governo Draghi cominci a pensare ai problemi dell’Italia e la smetta di essere il più… - markorusso69 : RT @matteorenzi: Il governo non è a rischio, è solo scena che serve ai 5S per racimolare qualche decimale nei sondaggi. Se Conte pensa che… - genv66 : RT @matteorenzi: Il governo non è a rischio, è solo scena che serve ai 5S per racimolare qualche decimale nei sondaggi. Se Conte pensa che… -