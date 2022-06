Formula E | Evans e Mortara sfidano Mercedes | DS Techeetah resta in agguato

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo nove delle sedici competizioni previste il Mondiale dioltremodo interessante, un campionato più che mai incerto dopo la prima edizione dell‘E-Prix di Jakarta. Il neozelandese Mitch, a segno sabato in Indonesia, si contende il primato con leche a lungo hanno controllato il campionato con il belga Stoffel Vandoorne. L’ex pilota di F1 è uno dei tanti favoriti per il successo finale di una categoria che si sta avvicinando lentamente all’epilogo di Seul (Corea del Sud), altra manifestazione inedita che in estate concluderà l’anno. Lapotrebbe confermarsi per il secondo anno al top della serie, mentre il temibile neozelandese di Jaguar insegue il primo successo in carriera. Quanto visto fino ad ora non esclude questa possibilità per il 27enne nativo di ...