Elisa Visari replica alla provocazione di Giulia De Lellis (Di lunedì 6 giugno 2022) La fidanzata di Andrea Damante replica al TikTok provocatorio di Giulia De Lellis Dopo il TikTok di Giulia De Lellis diventato virale in meno di un’ora, Elisa Visari replica a tono all’imprenditrice digitale romana. Il video pubblicato da Giulia sembrava essere una vera e propria “dichiarazione di guerra” in chiave ironica alla coppia Visari – Damante, nonché una stoccata diretta ai due influencer. Così, dopo la bufera social scatenata dal provocatorio TikTok, anche l’attrice Elisa Visari sceglie la celebre piattaforma per rispondere alla De Lellis e alle sue presunte allusioni ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022) La fidanzata di Andrea Damanteal TikTok provocatorio diDeDopo il TikTok diDediventato virale in meno di un’ora,a tono all’imprenditrice digitale romana. Il video pubblicato dasembrava essere una vera e propria “dichiarazione di guerra” in chiave ironicacoppia– Damante, nonché una stoccata diretta ai due influencer. Così, dopo la bufera social scatenata dal provocatorio TikTok, anche l’attricesceglie la celebre piattaforma per rispondereDee alle sue presunte allusioni ...

Advertising

redazionerumors : Giulia De Lellis ed Elisa Visari, scambio di frecciatine a suon di TikTok #giuliadelellis #elisavisari - miritrevy : RT @jakeperalta28: Facciamo incontrare gdl e elisa visari mani in faccia assicurate dopo 5 minuti - ehiiMaggie : Vado controcorrente e lo so, ma la poracciata di Elisa Visari col tiktok 'in risposta' alla de lellis con tanto di… - swifttselena : elisa visari comunque è bellissima, sembra dipinta - adtoomuch : RT @jakeperalta28: Facciamo incontrare gdl e elisa visari mani in faccia assicurate dopo 5 minuti -