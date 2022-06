(Di lunedì 6 giugno 2022) È guerra traTavassi eDel Santo All’Isola dei famosi in settimana c’è stato un duro s, durato in più giorni, traTavassi eDel Santo. Si sa che la Del Santo non è ben vista da gran parte dei naufraghi, ma questa volta conè guerra aperta. Il motivo L'articolo proviene da Novella 2000.

andreastoolbox : #Edoardo sbotta contro Lory: “Falsa, bugiarda, è un serpente” (VIDEO) - Novella_2000 : Edoardo sbotta contro Lory: 'Falsa, bugiarda, è un serpente' (VIDEO) #isola - giuli_valle : @edoardo_go @alesallusti Eh ma se si fa perculare in diretta persino Sallusti sbotta. Figuriamoci. -

Lory Del Santo piange all'Isola dei Famosi 2022 Dopo uno scontro con Luca Daffrè edTavassi , Lory Del Santo si lascia andare ad un amaro sfogo. La naufraga non riesce a ...Lory. 'Da ...... Mercedesz Henger,Tavassi e infine Carmen Di Pietro per sdebitarsi con lei. Lory Del Santo , che aveva preso le difese di Nick durante la lite con Carmen, non ci sta enei suoi ... Edoardo Tavassi sbotta contro Lory Del Santo (VIDEO) All’Isola dei famosi in settimana c’è stato un duro scontro, durato in più giorni, tra Edoardo Tavassi e Lory Del Santo. Si sa che la Del Santo non è ben vista da gran parte dei naufraghi, ma questa ...Dopo una discussione con Edoardo e Luca, Lory Del Santo piange all'Isola dei Famosi 2022 e si sfoga amaramente con Nick Luciani e Gennaro.