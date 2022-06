Conte: "Salario minimo in questa legislatura" (Di lunedì 6 giugno 2022) "I prezzi sono aumentati e i salari non permettono una vita dignitosa bisogna intervenire subito". L'ex premier e leader dei 5 stelle Giuseppe Conte ad Ansa Forum spiega le sue preoccupazioni sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) "I prezzi sono aumentati e i salari non permettono una vita dignitosa bisogna intervenire subito". L'ex premier e leader dei 5 stelle Giuseppead Ansa Forum spiega le sue preoccupazioni sul ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - Adnkronos : Salario minimo, #Conte: 'In Europa lo stanno facendo, introdurlo anche in Italia è necessario e doveroso'. - petergomezblog : Conte a Bonomi: “Reddito fa concorrenza a chi cerca lavoratori? Falso, lo dicono le statistiche. Industriali approv… - Bart42519094 : RT @LaNotiziaTweet: Salario minimo, ce lo chiede l’Europa: il leader #M5S #Conte spinge per il via libera alla legge entro la fine della le… - francescomila18 : RT @Dani_Rondinelli: Questa mattina, ho parlato del #salariominimo con il nostro Presidente, Giuseppe Conte. Sta per iniziare una nuova set… -