Colpo Roma: in arrivo Matic a zero dallo United (Di lunedì 6 giugno 2022) La Roma ‘spara’ il primo importante Colpo di calcio–mercato in ottica prossima stagione. La società dei Friedkin, come emerso nelle ultime ore, è decisamente ad un passo dall’ufficializzare l’ingaggio di Nemanja Matic, 34 anni il primo agosto, e diretto ‘erede’ in mediana e cabina di regia di Mkhitaryan, ormai promesso sposo dell’Inter di Simone Inzaghi. Nemmeno il tempo di fare i conti con l’uscita dell’armeno che, malgrado l’età e una carriera in altra posizione (più che altro trequartista, esterno d’attacco), nella seconda metà della stagione appena conclusa si era ritagliato un ruolo cruciale da regista e costruttore di gioco nella prima Roma di Mourinho, e la società accontenta lo Special One andando a sostituire lo stesso Mkhitaryan con un vero ‘specialista’ del ruolo. Proprio quel Nemanja Matic ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) La‘spara’ il primo importantedi calcio–mercato in ottica prossima stagione. La società dei Friedkin, come emerso nelle ultime ore, è decisamente ad un passo dall’ufficializzare l’ingaggio di Nemanja, 34 anni il primo agosto, e diretto ‘erede’ in mediana e cabina di regia di Mkhitaryan, ormai promesso sposo dell’Inter di Simone Inzaghi. Nemmeno il tempo di fare i conti con l’uscita dell’armeno che, malgrado l’età e una carriera in altra posizione (più che altro trequartista, esterno d’attacco), nella seconda metà della stagione appena conclusa si era ritagliato un ruolo cruciale da regista e costruttore di gioco nella primadi Mourinho, e la società accontenta lo Special One andando a sostituire lo stesso Mkhitaryan con un vero ‘specialista’ del ruolo. Proprio quel Nemanja...

