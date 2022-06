Checco Zalone | arriva un documentario sulla sua vita? Svelato il progetto di Amazon

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 giugno 2022) Non c’è dubbio che i documentari abbiano ripreso tutto il loro splendore in questi ultimi anni. Sono in tanti a decidere di realizzarne uno per raccontare esperienze o semplicemente l’ascesa al successo. Da Gianluca Vacchi ai Ferragnez fino a passare alle sorelle Selassie. Insomma, tutti voglio raccontarsi. Ed ecco che anchestarebbe pensando di creare unincentratosua, parlando nello specifico della sua scalata a re della comicità. GF Vip 7, anche Gemma Galgani nel cast? Mai come quest'anno, le probabilità che la dama del trono over di Uomini e Donne sbarchi nella Casa del GF Vip sono molto alte: in arrivo un ...