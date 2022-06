Carol Maltesi, i genitori al suo funerale: “Abbiamo perso il nostro angelo” (Di lunedì 6 giugno 2022) Parenti e amici si sono stretti nel ricordo della 25enne vittima di femminicidio durante la celebrazione della messa tenutasi il 6 giugno, nella quale si sono susseguiti diversi interventi di coloro che le volevano bene. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 6 giugno 2022) Parenti e amici si sono stretti nel ricordo della 25enne vittima di femminicidio durante la celebrazione della messa tenutasi il 6 giugno, nella quale si sono susseguiti diversi interventi di coloro che le volevano bene. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Redrosso6 : RT @luciasegreta: Il mio non è il profilo adatto ma volevo ricordare che ieri c'è stato il funerale di Carol Maltesi. Ricordo qualche nostr… - ArioAttento : RT @luciasegreta: Il mio non è il profilo adatto ma volevo ricordare che ieri c'è stato il funerale di Carol Maltesi. Ricordo qualche nostr… - infoitinterno : Carol Maltesi, i funerali 5 mesi dopo il delitto: “L’assassino non ha mai chiesto scusa” - luciasegreta : Il mio non è il profilo adatto ma volevo ricordare che ieri c'è stato il funerale di Carol Maltesi. Ricordo qualche… - oggisettimanale : #CarolMaltesi, i funerali dopo cinque mesi: “Speriamo trovi la pace”. E l’assassino non ha mai mostrato pentimento… -