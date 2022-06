Cancelo, che impresa: salva un piccolo tifoso con un abbraccio (Di lunedì 6 giugno 2022) Al fischio finale della sfida contro l'Aston Villa, che ha sancito la conquista del titolo da parte del Manchester City, il piccolo Ollie Gordon, 10 anni, ha fatto invasione di campo insieme al padre ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 giugno 2022) Al fischio finale della sfida contro l'Aston Villa, che ha sancito la conquista del titolo da parte del Manchester City, ilOllie Gordon, 10 anni, ha fatto invasione di campo insieme al padre ...

Advertising

marco_rogerio_ : RT @aleelodii01: @dianartemide12 @Jimcc95 @DoctorM77 @marco_rogerio_ Infatti Cancelo quando era da noi non era un fenomeno, potenzialmente… - aleelodii01 : @dianartemide12 @Jimcc95 @DoctorM77 @marco_rogerio_ Infatti Cancelo quando era da noi non era un fenomeno, potenzia… - Fede_Spera86 : RT @Synco33: Ogni volta che Cancelo goatteggia iniziate a criticare Danilo a caso 1) serviva la plusvalenza stavamo con le pezze al culo 2… - ETGazzetta : #Cancelo, che impresa: salva un piccolo tifoso con un abbraccio #ManchesterCity - MarNelant : @pol2187 @Alex_Cruijff14 È cresciuto? Lui è forte se gioca alto e va indietro, in area non è un Koulibaly o, meglio… -