Belen Rodriguez, la notizia è delle peggiori: per lei è un colpo durissimo | L'indiscrezione (Di lunedì 6 giugno 2022) Belen Rodriguez, in vista del prossimo autunno, potrebbe essere di nuovo al centro gossip per via di Antonino Spinalbese: il motivo Antonino Spinalbese nei prossimi mesi potrebbe essere uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'ex di Belen, con la quale ha avuto anche una figlia (Luna Marì), avrebbe accettato le insistenti lusinghe di Alfonso Signorini che vorrebbe preparare una nuova edizione scoppiettante. Belen Rodriguez, showgirl argentina ed ex compagna di Antonino Spinalbese (Foto Instagram)Il giovane hair staylist si sarebbe convinto, anche in virtù della proposta economica, a mettersi a nudo all'interno della Casa più spiata d'Italia. Sicuramente, qualora la sua presenza venisse confermata, si parlerà tantissimo del suo rapporto con ...

