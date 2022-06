Anna, in pre-order l’EP d’esordio Lista 47 (Di lunedì 6 giugno 2022) Anna ha annunciato l’uscita del suo primo EP, intitolato Lista 47 e disponibile in pre-order Anna ha annunciato l’uscita del suo primo EP, intitolato Lista 47 e disponibile a partire da venerdì 17 giugno 2022 via Virgin Records /Universal Music Italia. Pre-order: https://Anna.lnk.to/Lista47. l’EP arriva dopo i singoli Gasolina, un brano uptempo travolgente che punta a far ballare tutti nei club quest’estate e 3 di cuori in collaborazione con il rapper multiplatino Lazza. La cover, come tutta la comunicazione, dalle tinta rosa shocking vede l’artista al telefono nella sua camera mentre sta chiamando le amiche per il “suo” party, ingresso rigorosamente in Lista e dress code che deve prevedere almeno un elemento ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 6 giugno 2022)ha annunciato l’uscita del suo primo EP, intitolato47 e disponibile in pre-ha annunciato l’uscita del suo primo EP, intitolato47 e disponibile a partire da venerdì 17 giugno 2022 via Virgin Records /Universal Music Italia. Pre-: https://.lnk.to/47.arriva dopo i singoli Gasolina, un brano uptempo travolgente che punta a far ballare tutti nei club quest’estate e 3 di cuori in collaborazione con il rapper multiplatino Lazza. La cover, come tutta la comunicazione, dalle tinta rosa shocking vede l’artista al telefono nella sua camera mentre sta chiamando le amiche per il “suo” party, ingresso rigorosamente ine dress code che deve prevedere almeno un elemento ...

