X-Factor | "Non vale un suo capello…": il conduttore si lascia andare, commento pesantissimo (Di domenica 5 giugno 2022) Si sta già lavorando alla nuova edizione di X-Factor, ma non a tutti piacciono le nuove scelte. Un conduttore, poi, ha lanciato una frecciatina di fuoco X-Factor (Youtube)Dopo l'ultima edizione di X-Factor e i suoi risultati non ottimali, Sky ha deciso di rivoluzionare completamente il cast. Il cambiamento è stato quindi totale: non c'è un singolo volto, di quelli che salgono sul palco, che sia stato mantenuto nella propria posizione rispetto all'anno scorso. Ad essere stati cambiati, quindi, sono sia i quattro giudici che il conduttore. Questa rivoluzione, però, non ha convinto tutti. Un conduttore e noto volto soprattutto su internet, infatti, si è lasciato andare a un commento letteralmente drastico nei confronti di un nuovo ...

