VIDEO MotoGP | la caduta di Enea Bastianini nel GP di Catalogna

(Di domenica 5 giugno 2022) GP disciagurato per i colori azzurri. Già in curva 1, Takaaki Nakagami ha colpito Pecco Bagnaia stendendolo e costringendolo al ritiro, poi poco dopo è stato il turno di, finito a terra dopo aver perso il controllo della GP21 del Gresini Racing in curva-5 finendo nella ghiaia. Altro zero perche perde punti importantissimi nella lotta mondiale, dove i suoi rivali, a partire ovviamente dal francese Fabio Quartararo e dallo spagnolo Aleix Espargaro, rischiano di prendere un vantaggio sempre più duro da recuperare. Di seguito ildelladi: ANOTHER big hitter crashes out! Disaster for @Bestia23, that’s back-to-back DNFs! #CatalanGP pic.twitter.com/CB7dzlDHh7 —...

ducaticorse : ?? Il numero 1!!!!! @PeccoBagnaia wins!!!! ???????????? #ItalianGP #ForzaDucati @MotoGP - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il numero 46 di Rossi: la cerimonia completa ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ItalianGP - btsportmotogp : Mr. MotoGP, Valentino Rossi! ???? Retiring the iconic No.46 at Mugello. #ItalianGP - angelmarynax : ALEIX QUE ERES TONTISIMO JAJSDJSJAJSJSJAJA - sportli26181512 : MotoGP, GP Catalunya (Barcellona): dopo la partenza cadono Bagnaia, Rins, Nakagami: GP di Catalunya dimenticare per… -

GP di Catalogna sciagurato per i colori azzurri. Già in curva 1, Takaaki Nakagami ha colpito Pecco Bagnaia stendendolo e costringendolo al ritiro, poi poco dopo è stato il turno di Enea Bastianini, fi ...Grandissima sfortuna per Pecco Bagnaia al GP di Catalunya, la gara del ducatista è finita in avvio. La partenza ha regalato subito colpi scena, sono in palio punti importantissimi per la classifica ge ...