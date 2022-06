Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, scambio Linetty-Colley: serve l'ok di Giampaolo, e c'è un problema...: La Sampdoria e il Torino, in ques… - calciomercatopp : Sampdoria, scambio Linetty-Colley: serve l'ok di Giampaolo, e c'è un problema... - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: scambio #Linetty-#Colley solo a due condizioni #samp - SampNews24 : Scambio #Linetty #Colley: un problema da risolvere per la #Sampdoria - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, scambio Linetty-Colley: serve ok di #Giampaolo -

Calciomercato: per portare a termine loColley - Linetty, ai blucerchiati manca l'ok di Giampaolo Tutte le operazioni di mercato della, che si stanno abbozzando in queste settimane, ...... Omar Colley Nome nuovo per la difesa del Napoli, Omar Colley della. A riferirlo sono i ... provano ad infangare la sua immagineZielinski - Luis Alberto, Bagni: "Non lo farei mai, vi ...La soluzione per provare a trovare la quadra potrebbe arrivare tramite uno scambio con un calciatore non più al centro del progetto interista da tempo. Si tratta di Stefano Sensi, centrocampista in ...Avviata la trattativa con i blucerchiati per il difensore gambiano. Piacciono anche Okoli dell'Atalanta e Nikolaou dello Spezia ...