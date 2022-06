Sabatini: “L’addio alla Salernitana un equivoco, cosa è successo”, poi l’incredibile retroscena su Pogba! (Di domenica 5 giugno 2022) Il Corriere della Sera ha recentemente intervistato in esclusiva Walter Sabatini. Il dirigente ha da poco terminato la sua avventura alla Salernitana, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza della squadra campana. Sabatini ha trattato numerosi argomenti, come la separazione con il club del presidente Iervolino e del futuro del calcio italiano. In merito alla questione Salernitana, l’uomo mercato ha detto: “È tutto figlio di un equivoco. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle cronache, rifarei cento volte tutto. Ho solo cercato di difendere un patrimonio della Salernitana, messo a repentaglio da una clausola secondo cui il ragazzo poteva liberarsi a 20mila euro in B e a 1,7 milioni in A: un accordo che ovviamente non avevo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Il Corriere della Sera ha recentemente intervistato in esclusiva Walter. Il dirigente ha da poco terminato la sua avventura, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza della squadra campana.ha trattato numerosi argomenti, come la separazione con il club del presidente Iervolino e del futuro del calcio italiano. In meritoquestione, l’uomo mercato ha detto: “È tutto figlio di un. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle cronache, rifarei cento volte tutto. Ho solo cercato di difendere un patrimonio della, messo a repentaglio da una clausola secondo cui il ragazzo poteva liberarsi a 20mila euro in B e a 1,7 milioni in A: un accordo che ovviamente non avevo ...

