Roland Garros 2022: Nadal conquista il 22esimo Slam, Ruud sconfitto in tre set (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal trionfa al Roland Garros 2022. Il campione spagnolo domina la finale in tre set contro Casper Ruud (6-3 6-3 6-0), conquistando il suo 22esimo Slam, il 14esimo a Parigi. Prestazione praticamente perfetta del numero 5 al mondo, mai in difficoltà durante il match. Il 23enne norvegese esce comunque a testa alta, alla fine di uno splendido percorso che lo ha portato alla sua prima finale Slam. IL PROGRAMMA IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PARTITA -Subito grande partenza di Nadal che dopo aver conquistato il primo game a 15 strappa la battuta all’avversario allungando sul 2-0. Ruud, però, reagisce portandosi a casa il controbreak, ma spreca la possibilità di riportare il set in ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Rafaeltrionfa al. Il campione spagnolo domina la finale in tre set contro Casper(6-3 6-3 6-0),ndo il suo, il 14esimo a Parigi. Prestazione praticamente perfetta del numero 5 al mondo, mai in difficoltà durante il match. Il 23enne norvegese esce comunque a testa alta, alla fine di uno splendido percorso che lo ha portato alla sua prima finale. IL PROGRAMMA IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PARTITA -Subito grande partenza diche dopo averto il primo game a 15 strappa la battuta all’avversario allungando sul 2-0., però, reagisce portandosi a casa il controbreak, ma spreca la possibilità di riportare il set in ...

Advertising

Eurosport_IT : MAGNIFICHE! ?????? Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros Legends ???????? #EurosportTENNIS |… - Gazzetta_it : Al #RolandGarros #Nadal batte Ruud. 14° titolo a Parigi e 22° Slam in carriera. E adesso? - SkySport : 14esima finale per Nadal al Roland Garros. Un esempio per tutti in vent'anni di carriera nel circuito. ??… - VittoriaNais : Perdilo un Roland Garros ogni tanto ?????? - tvdellosport : GIGANTE NADAL ?? Rafa #Nadal trionfa a Parigi e vince il suo 14esimo Roland Garros, 22esimo Slam in carriera: battu… -