Pif crea il Fantozzi postmoderno con gli algoritmi al posto dei cactus

(Di domenica 5 giugno 2022) Commedia agrodolce con venature da science fiction che può vedersi su Amazon Prime questa “E noi come gli stronzi rimanemmo a guadare”, che il regista Pif (Pierfrancesco Diliberto) – aiutato nel soggetto e nella sceneggiatura da Michele Astori – trae liberamente da un concept “Candido e la tecnologia” del collettivo de “I diavoli”. Per un terribile contrappasso dantesco il manager Arturo Giammarresi (Fabio De Luigi) viene licenziato in forza dell’algoritmo che ha contribuito are per “lavorare meno e lavorare meglio”. Si ritrova quindi nel selvaggio mercato del lavoro dove non riesce a trovare di meglio che fare il rider per la Fubber ed è costretto a dividere il proprio monolocale eco-friendly – comprato per assecondare le manie della compagna radical-chic Lisa (Valerio Solarino) – con il prof di Filologia romanza Raffaello (Pif), che arrotonda facendo l’hater ...