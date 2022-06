Pellegrini: “È andata bene, sapevamo che sarebbe stata difficile. Non era semplice dopo tutto quello che si sta dicendo in questi giorni” (Di domenica 5 giugno 2022) Lorenzo Pellegrini, dopo il pareggio contro la Germania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport e Sky Sport. L’Italia ha pareggiato uno a uno contro i tedeschi e ad andare in gol è stato proprio il centrocampista della Roma. Nel gruppo con gli azzurri e la Germania ci sono anche Inghilterra e Ungheria. L’assist di Gnonto? “È andata bene, sapevamo che sarebbe stata difficile. Non era semplice dopo tutto quello che si sta dicendo in questi giorni. Prima dei giocatori, c’è da ritrovare un gruppo di uomini e stiamo cercando di farlo”. Si è rivista una squadra? “Sì, la Germania è un avversario molto forte, danno ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 giugno 2022) Lorenzoil pareggio contro la Germania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport e Sky Sport. L’Italia ha pareggiato uno a uno contro i tedeschi e ad andare in gol è stato proprio il centrocampista della Roma. Nel gruppo con gli azzurri e la Germania ci sono anche Inghilterra e Ungheria. L’assist di Gnonto? “Èche. Non erache si stain. Prima dei giocatori, c’è da ritrovare un gruppo di uomini e stiamo cercando di farlo”. Si è rivista una squadra? “Sì, la Germania è un avversario molto forte, danno ...

