Nadal vince Roland Garros 2022 | Ruud battuto in finale

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Rafaile conquista il 14esimo titolo della carriera sulla terra rossa di Parigi. Lo spagnolo, 36 anni, inbatte il norvegese Casperper 6-3, 6-3, 6-0 in 2h18?. Sul campo centrale, in un pomeriggio parzialmente condizionato dal vento, il mancino iberico parte col piede sull’acceleratore e strappa subito il servizio al rivale (2-0).fatica ad entrare in partita, ma recupera il break grazie alla collaborazione diche commette 2 doppi falli (2-1). Il norvegese, però, continua a sbagliare. Cede ancora il servizio e vede scappare l’avversario (4-1). A, che ottiene praticamente sempre il punto quando serve la prima palla (88%), basta l’ordinaria ...

Eurosport_IT : 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 TORNA SUL TRONO DI PARIGI 👑👑👑👑 Vince il 14esimo @RolandGarros della sua carriera! 🎾 #Nadal | #RolandGarros - sportface2016 : +++RAFAEL #NADAL LEGGENDARIO: DOMINA #RUUD IN TRE SET, VINCE IL 14ESIMO #ROLANDGARROS, 22ESIMO SLAM IN CARRIERA. NE… - The_Giardo : Esistono solo tre certezze nella vita: la morte, le tasse, #Nadal che vince la finale al Roland Garros. #RolandGarros - EleRivo98 : Nadal vince il 22esimo e riescono a tirare fuori Sinner. Basta, siete ossessionati.

Anche Felipe di Spagna a Parigi per tifare. Lapresse La partita Già nel corridoio si vede che Casper Ruud è teso, si sposta da un piede all'altro nervosamente, come i ragazzini prima di un ...... ci siamo, comincia gara - 2! La Raffaeli poianche con la palla: qui è 33.650, medaglia d'... di Claudio Franceschini) Diretta/Ruud (risultato 6 - 3 6 - 3) streaming video tv: Rafa domina ...Rafael Nadal vince la sua quattordicesima finale al Roland Garros in tre set 6/3 6/3 6/0 in due ore e trenta minuti. A 36 anni e nonostante i tanti dolori e i tanti problemi fisici. Ha detto “Forse è ...A fare da cornice, anche 11 titoli vinti in doppio. In totale, Nadal ha vinto 1052 match in singolare, incassando 212 sconfitte in una carriera ventennale. I premi, tra singolare e doppio, sfiorano i ...