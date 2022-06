MotoGp Catalunya: vince Quartararo, disastro Ducati. Espargaro, che pasticcio! (Di domenica 5 giugno 2022) Fabio Quartararo vince il Gp di Catalunya, nona tappa del campionato del mondo di Motociclismo. disastro Ducati con Bagnaia steso alla prima curva da una staccata disumana di Nakagami. Fuori dai giochi anche Bastianini e Di Giannantonio. Espargaro perde il podio per un errore di valutazione. Fabio Quartararo vince il Gp di Catalunya: gara solitaria per “El Diablo” Quartararo vince in solitaria il Gp delle Catalogna e mette un altro sigillo sul suo Mondiale. Il leader del campionato ha tagliato il traguardo in prima posizione, staccando il duo di inseguitori Jorge Martin e Johan Zarco di più di sei secondi. Il francese del team ufficiale Yamaha ha portato a termine una gara perfetta, senza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 giugno 2022) Fabioil Gp di, nona tappa del campionato del mondo di Motociclismo.con Bagnaia steso alla prima curva da una staccata disumana di Nakagami. Fuori dai giochi anche Bastianini e Di Giannantonio.perde il podio per un errore di valutazione. Fabioil Gp di: gara solitaria per “El Diablo”in solitaria il Gp delle Catalogna e mette un altro sigillo sul suo Mondiale. Il leader del campionato ha tagliato il traguardo in prima posizione, staccando il duo di inseguitori Jorge Martin e Johan Zarco di più di sei secondi. Il francese del team ufficiale Yamaha ha portato a termine una gara perfetta, senza ...

