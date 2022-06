LIVE Motocross MXGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: Coldenhoff vince gara-2, Seewer porta a casa il GP! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.55 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi il Gran Premio di Francia 2022 della MXGP! Un augurio di un proseguimento di giornata a tutte e a tutti! 17.53 Esce sicuramente deluso da questo Gran Premio casalingo Maxime Renaux, nono in gara-1 e sesto in gara-2. Tim Gajser ne approfitta e allunga in classifica. Beffato due volte Jorge Prado: primo per larghi tratti di entrambe le gare, ma non è riuscito a portare a casa una vittoria. 17.50 Costretti al ritiro il bulgaro Petar Petrov, l’olandese Calvin Vlaanderen e il francese Benoit Paturel. 17.48 Quindicesimo Ivo Monticelli, sedicesimo Nicholas Lapucci e ventesimo Giuseppe Tropepe. 17.46 Quinto posto per Ruben Fernandez, sesto Maxime ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi il Gran Premio didella! Un augurio di un proseguimento di giornata a tutte e a tutti! 17.53 Esce sicuramente deluso da questo Gran Premiolingo Maxime Renaux, nono in-1 e sesto in-2. Tim Gajser ne approfitta e allunga in classifica. Beffato due volte Jorge Prado: primo per larghi tratti di entrambe le gare, ma non è riuscito are auna vittoria. 17.50 Costretti al ritiro il bulgaro Petar Petrov, l’olandese Calvin Vlaanderen e il francese Benoit Paturel. 17.48 Quindicesimo Ivo Monticelli, sedicesimo Nicholas Lapucci e ventesimo Giuseppe Tropepe. 17.46 Quinto posto per Ruben Fernandez, sesto Maxime ...

