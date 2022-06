LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: gruppo con 4? di vantaggio! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:14 I corridori hanno già percorso 66 dei 204 chilometri previsti. 14:11 Questi i nomi dei corridori che compongono la fuga: Van Der Hoorn, Wallays, Welten, Bayer, Laurence, Livyns, De Wilde, Herregodts, Willems, Marchand. 14:08 Al momento la situazione è la seguente: 10 corridori in fuga con 4’00” di vantaggio sul plotone. 14:05 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Classica di Bruxelles 2022. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE DALLE 13.00 Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:14 I corridori hanno già percorso 66 dei 204 chilometri previsti. 14:11 Questi i nomi dei corridori che compongono la fuga: Van Der Hoorn, Wallays, Welten, Bayer, Laurence, Livyns, De Wilde, Herregodts, Willems, Marchand. 14:08 Al momento la situazione è la seguente: 10 corridori in fuga con 4’00” di vantaggio sul plotone. 14:05 Buon pomeriggio e benvenuti alladelladi. LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LADELLA TAPPA DI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE DALLE 13.00 Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla...

