La borsa per l’estate è la limited edition di Gianni Chiarini

Anche Gianni Chiarini risponde alle ultime tendenze e propone una capsule collection limited edition presentando la Marcella Versilia: il punto forte è il materiale scelto e la palette di colori, perfetti per l'estate 2022. Non smetteremo mai di ripeterlo: l'estate vuole colore. Che siano tinte pastello o più vitaminiche, tendenti al fluo, poco importa purché si notino. E Gianni Chiarini, con la sua nuova collezione limited edition, risponde al trend, rimodulando una delle sue bag più iconiche. Gianni ChiariniIl brand esalta ancora una volta il piacere del Made in Italy e lancia una collezione con protagonista la borsa Marcella Versilia, che si adatta alle tendenze e, ...

