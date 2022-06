Ginnastica ritmica, World Cup Pesaro 2022: pioggia di ori per Raffaeli e Farfalle (Di domenica 5 giugno 2022) Si chiude tra l’emozione e l’entusiasmo della Vitifrigo Arena a Pesaro l’ultima tappa della World Cup di Ginnastica ritmica. Una sempre più stratosferica Sofia Raffaeli, dopo aver scritto la storia con la prima Coppa del Mondo nell’All Around per l’Italia, continua a dominare la scena portandosi a casa altre due medaglie d’oro. La campionessa marchigiana domina con il cerchio chiudendo con il punteggio di 32.800 davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (31.300) e alla lettone Jelizaveta Polstjanaja. Quinta Miliena Baldassari con il punteggio di 30.150. Sofia stravince anche con la palla, con un super 33.650 davanti alla slovena Ekaterina Vedeneeva (31.150 punti) e la bulgara Nikolova (31.000). Solo settima Milena, tradita da una perdita, con 29.150 punti. Medaglia d’oro anche per le ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Si chiude tra l’emozione e l’entusiasmo della Vitifrigo Arena al’ultima tappa dellaCup di. Una sempre più stratosferica Sofia, dopo aver scritto la storia con la prima Coppa del Mondo nell’All Around per l’Italia, continua a dominare la scena portandosi a casa altre due medaglie d’oro. La campionessa marchigiana domina con il cerchio chiudendo con il punteggio di 32.800 davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (31.300) e alla lettone Jelizaveta Polstjanaja. Quinta Miliena Baldassari con il punteggio di 30.150. Sofia stravince anche con la palla, con un super 33.650 davanti alla slovena Ekaterina Vedeneeva (31.150 punti) e la bulgara Nikolova (31.000). Solo settima Milena, tradita da una perdita, con 29.150 punti. Medaglia d’oro anche per le ...

Eurosport_IT : Imprese ne abbiamo? Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri prima e seconda nel concorso generale individuale di Coppa… - VanityFairIt : Per la prima volta un'italiana porta a casa la Coppa del Mondo all-around. L'avete vista? Fantastica! ??… - sportface2016 : #Ginnasticaritmica, #WorldCupPesaro2022 : pioggia di ori per #Raffaeli e #Farfalle - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ginnastica ritmica, World Cup Pesaro: pioggia di ori per l'Italia con Raffaeli e le Farfalle - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ginnastica ritmica, World Cup Pesaro: pioggia di ori per l'Italia con Raffaeli e le Farfalle -