Ginnastica | Cannone dice basta a 40 anni | grande commozione per il suo ritiro

(Di domenica 5 giugno 2022) All’età di 40, Flavioha annunciato il. Lo ha fatto baciando il trampolino che l’ha accompagnato nel corso di una gloriosa carriera e con le lacrime che gli scorrevano sul viso. Tantaanche da parte della delegazione italiana, dal tecnico Gigi Meda fino a tutti i compagni di squadra., Caporal maggiore capo dell’Esercito Italiano, è stato un punto fermo della Nazionale per tantied ha dato moltissimo a questo sport. Ha partecipato inoltre a ben tre Olimpiadi e nove Mondiali di. SportFace.

... che si conclude quest'oggi dopo un'intensa cinque giorni alla Fiera di Rimini, non c'è stata soltanto la medaglia d'oro junior di Silvia Coluzzi e l'addio alla carriera agonistica di Flavio. ...Solo poche ore prima, l'intramontabile Flavioaveva detto addio alla carriera agonistica, ...messa al collo la prima medaglia europea individuale della disciplina per la Federazione... L'ultimo colpo di Cannone. A 40 anni Flavio dice addio alla carriera agonistica Silvia Coluzzi ha posto una pietra miliare nella storia del trampolino elastico italiano, diventando la prima azzurra a conquistare una medaglia agli Europei. La 14enne non si è accontentata, ma si è ...