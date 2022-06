Botti pericolosi in auto e in casa | tre arresti nel Napoletano

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel portabagagli della loro c’erano 300 ordigni artigianali, simili alle “cipolle” di Capodanno. La vettura è stata fermata dai carabinieri la scorsa notte lungo la strada provinciale Visciano-Schiava, nel. A bordo c’erano un 29enne ed un uomo di 33 anni. I carabinieri hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione anche nelle loro abitazioni. In quella del 29enne, dove c’era anche il padre di 60 anni, i militari trovano altri 150, tutti vietati e. In tre – i due uomini che erano a bordo dell’ed il 60enne – sono finiti in manette per detenzione illegale di esplosivi e sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

