Atletica, Fausto Desalu 3° sui 200 metri in Diamond League: 20.54 a Rabat, vince Bednarek (Di domenica 5 giugno 2022) Fausto Desalu ha fatto il proprio esordio stagionale sui 200 metri. Il Campione Olimpico della 4×100 ha scelto la quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, per la prima uscita sul mezzo giro di pista, la distanza su cui intende concentrarsi in questo 2021 dopo aver conquistato l’oro a cinque cerchi con la staffetta. Il velocista lombardo riparte dal terzo posto di Rabat (Marocco) con il tempo di 20.54 (vento a favore di 2 m/s, ai limiti consentiti dal regolamento per registrare la prestazione). Il 28enne, reduce da un paio di 100 metri conditi dal personale di 10.21 a Savona, si è reso protagonista di una brutta partenza dalla corsia numero 8, faticando a trovare l’assetto giusto nelle prime falcate. Successivamente, però, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)ha fatto il proprio esordio stagionale sui 200. Il Campione Olimpico della 4×100 ha scelto la quarta tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante, per la prima uscita sul mezzo giro di pista, la distanza su cui intende concentrarsi in questo 2021 dopo aver conquistato l’oro a cinque cerchi con la staffetta. Il velocista lombardo riparte dal terzo posto di(Marocco) con il tempo di 20.54 (vento a favore di 2 m/s, ai limiti consentiti dal regolamento per registrare la prestazione). Il 28enne, reduce da un paio di 100conditi dal personale di 10.21 a Savona, si è reso protagonista di una brutta partenza dalla corsia numero 8, faticando a trovare l’assetto giusto nelle prime falcate. Successivamente, però, ...

Advertising

Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: ???? terzo posto per Fausto Desalu nei 200 di Rabat: 20.54 (+2.0) ?? Vittoria allo statunitense argento olimpico Bednarek… - xxmaraurdersmap : RT @atleticaitalia: ???? terzo posto per Fausto Desalu nei 200 di Rabat: 20.54 (+2.0) ?? Vittoria allo statunitense argento olimpico Bednarek… - atleticaitalia : ???? terzo posto per Fausto Desalu nei 200 di Rabat: 20.54 (+2.0) ?? Vittoria allo statunitense argento olimpico Bedn… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Fausto Desalu - #Atletica #Diamond #League… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Fausto Desalu - #Atletica #Diamond #League… -