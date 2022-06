Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip: “l’idea non piace a Belen Rodriguez” (Di domenica 5 giugno 2022) Antonino Spinalbese, Belen non ci sta: il fotografo e imprenditore accetterà di entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia? Antonino Spinalbese intervistato qualche giorno fa a RTL102.5 nel programma “Trends & Celebrities” condotto da Francesco Fredella, Cianna e Manila Nazzaro si è raccontato, parlando dei suoi progetti ma anche della possibilità di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, come vi abbiamo raccontato in un articolo precedente. Adesso Pipol Tv rivela che l’idea di partecipare al Grande Fratello Vip non sarebbe piaciuta a Belen Rodriguez, ex compagna di Spinalbese, con il quale ha avuto la figlia Luna ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 giugno 2022)non ci sta: il fotografo e imprenditore accetterà di entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia?intervistato qualche giorno fa a RTL102.5 nel programma “Trends & Celebrities” condotto da Francesco Fredella, Cianna e Manila Nazzaro si è raccontato, parlando dei suoi progetti ma anche della possibilità di varcare la porta rossa delVip, come vi abbiamo raccontato in un articolo precedente. Adesso Pipol Tv rivela chedi partecipare alVip non sarebbe piaciuta a, ex compagna di, con il quale ha avuto la figlia Luna ...

