Alla Todis non basta il cuore | le granatine si fermano in semifinale

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNonnoe grintaSalerno che nel palazzetto amico non riesce a ribaltare il -13 dell’andata contro la Jolly Livorno;sirena è 57-50. Si ferma quindi inplayoff il sogno A2 per le. Coach Russo parte con De Mitri, Datsko, Orchi, Valerio e Opacic. E’ Orchi da sotto canestro ad aprire lo score; pareggia subito Peric dlunetta. Il primo quarto di gara si gioca punto a punto, Datsko e Voloshyna piazzano il parzialino di +4. Al primo break è 15-13. Ad inizio secondo quarto Livorno sorpassa con Ceccarini e Peric, risponde Opacic da dietro l’arco. Verso il finale del secondo quarto leallungano sul +6 grazietripla di Valerio e ad ...

maurquie : Ritorno semifinale playoff nazionali, alla Todis Salerno serve un +13 -

