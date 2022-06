Zuppa di Porro 4 giugno 2022 (Di sabato 4 giugno 2022) Zuppa di Porro. Sallusti sulla guerra: non se ne può più. Putin moribondo, ma fa vertice con presidente senegalese come se nulla fosse. Il corsera: attacco di Mosca all’Italia. c’è da preoccuparsi? no, solito titolo sotto al quale c’è niente. Ruffini il Savonarola del Fisco e i 19 milioni di evasori. Giorgetti meno spesa e meno cuneo. è la strada giusta. Al contrario per Genitoloni si deve andare sul salario minimo. Musk e gli altri che credono nella recessione. Spread a 214. E il Sole con Consob e Bankitalia contro le cripto: guardassero gli affaracci loro. Il treno che deraglia, ma senza un ferito, e il referendum che si teme faccia altrettanto #rassegnastamp4giugno L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 giugno 2022)di. Sallusti sulla guerra: non se ne può più. Putin moribondo, ma fa vertice con presidente senegalese come se nulla fosse. Il corsera: attacco di Mosca all’Italia. c’è da preoccuparsi? no, solito titolo sotto al quale c’è niente. Ruffini il Savonarola del Fisco e i 19 milioni di evasori. Giorgetti meno spesa e meno cuneo. è la strada giusta. Al contrario per Genitoloni si deve andare sul salario minimo. Musk e gli altri che credono nella recessione. Spread a 214. E il Sole con Consob e Bankitalia contro le cripto: guardassero gli affaracci loro. Il treno che deraglia, ma senza un ferito, e il referendum che si teme faccia altrettanto #rassegnastamp4L'articolo proviene da Nicola

