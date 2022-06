Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Guerra potrebbe durare altri due o sei mesi” (Di sabato 4 giugno 2022) Secondo Podolyak, tra i fattori ci sono il volume delle scorte di armamenti e come potrebbe cambiare nel corso del tempo il ‘mood’ in Europa, Ucraina e Russia La Guerra in Ucraina “potrebbe trascinarsi per altri due o sei mesi”. Lo ha detto in un’intervista nelle scorse ore a ‘Meduza’ Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, passati 100 giorni dall’invasione dell’Russia. Secondo Podolyak, tra i fattori ci sono il volume delle scorte di armamenti e come potrebbe cambiare nel corso del tempo il ‘mood’ in Europa, Ucraina e Russia. Per Podolyak, convinto che concessioni territoriali alla Russia non porranno fine al conflitto, ci saranno negoziati di pace se la situazione sul campo cambierà e Mosca non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Secondo Podolyak, tra i fattori ci sono il volume delle scorte di armamenti e comecambiare nel corso del tempo il ‘mood’ in Europa,e Russia Laintrascinarsi perdue o sei”. Lo ha detto in un’intervista nelle scorse ore a ‘Meduza’ Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, passati 100 giorni dall’invasione dell’Russia. Secondo Podolyak, tra i fattori ci sono il volume delle scorte di armamenti e comecambiare nel corso del tempo il ‘mood’ in Europa,e Russia. Per Podolyak, convinto che concessioni territoriali alla Russia non porranno fine al conflitto, ci saranno negoziati di pace se la situazione sul campo cambierà e Mosca non ...

