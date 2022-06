Shakira e Piquè si separano, è ufficiale: "Chiediamo rispetto per i nostri figli" (Di sabato 4 giugno 2022) L'annuncio in un comunicato ufficiale congiunto della cantante colombiana e del difensore del Barcellona conferma le indiscrezioni dei giorni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 giugno 2022) L'annuncio in un comunicatocongiunto della cantante colombiana e del difensore del Barcellona conferma le indiscrezioni dei giorni ...

Advertising

rtl1025 : ?? La cantante colombiana #Shakira è stata ricoverata in ospedale per un malore probabilmente legato a un attacco d'… - repubblica : Piqué-Shakira, è finita: lui l'ha tradita con una ventenne e lei l'ha scoperto - Agenzia_Ansa : Shakira annuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due… - obamarti10_ : RT @smiletiziano1: momento difficile per noi che siamo cresciuti con la storia di Shakira e Piqué - mony_carmy : Prima pique che tradisce Shakira,ora Perez che tradisce la moglie…la finiamo con sti tradimenti che anche se finiss… -

Shakira e Piquè si separano, è ufficiale: "Chiediamo rispetto per i nostri figli" L'annuncio in un comunicato ufficiale congiunto della cantante colombiana e del difensore del Barcellona conferma le indiscrezioni dei giorni ... Shakira si separa da Piqué dopo 12 anni Shakira e Piqué, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d'Europa nel 2012, stanno insieme dal 2010 e hanno due figli insieme: Milan e Sasha. {} #_intcss0{display: none;} #U102783064851IQG { font ... Tiscali L'annuncio in un comunicato ufficiale congiunto della cantante colombiana e del difensore del Barcellona conferma le indiscrezioni dei giorni ...e Piqué, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d'Europa nel 2012, stanno insieme dal 2010 e hanno due figli insieme: Milan e Sasha. {} #_intcss0{display: none;} #U102783064851IQG { font ... Shakira e Piqué si separano