Salario minimo | Letta | ' una scelta che dobbiamo fare'

Pescara, 4 giu. (Adnkronos) - "Per noi la questione salariale è fondamentale, accanto a questo c'è anche l'impegno ad arrivare al Salario minimo come hanno fatto in Germania, in Australia, Paesi simili al nostro che hanno fatto una scelta che anche noi dovremo fare". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta a Pescara per l'inaugurazione della nuova sede del Pd.

