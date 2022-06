Roby Baggio | “La mia è stata una carriera di sofferenza”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 4 giugno 2022) Il Corriere della Sera ha pubblicato oggi un’intervista al Divin Codino, effettuata a bordo del «Roberto», il nuovo Airbus A350 che Ita Airways ha dedicato all’ex calciatore e che il 2 giugno è decollato per Buenos Aires. Di seguito un piccolo estratto … In Argentina si è rifugiato dopo aver smesso nel 2004 «Ero al Brescia e ho giocato l’ultima partita il 16 maggio contro il Milan. Subito dopo ho fatto la cosa migliore: prendere un volo per Buenos Aires, deluso perché non avevo segnato» Non vedeva l’ora di smettere «La mia èunadi. Negli ultimi tempi mi dava fastidio non poter fare le cose assieme ai compagni per i miei acciacchi. Sembrava che fossi un privilegiato e invece ero uno sfigato che non vedeva l’ora di arrivare a domenica per ...