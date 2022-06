Rai, palinsesto sottosopra: i vertici hanno deciso, conduttore sconcertato (Di sabato 4 giugno 2022) Ci sarà, ma non subito. Arrivano le notizie ufficiali sui nuovi palinsesti Rai, ma qualcosa forse è sottosopra. Cos’hanno deciso i vertici? Rai Flavio Insinna (Raiplay screenshot)Stiamo per arrivare alle ultime decisioni sui palinsesti Rai e i vertici si sono già riuniti. Qualcosa però pare essere sottosopra, soprattutto per un conduttore amatissimo. Di chi si tratta? Rai è al lavoro per preparare una stagione autunnale coi fiocchi per il suo pubblico. Piano piano iniziano ad arrivare le conferme ufficiali per conduttori, presentatrici e programmi. Dopo l’avventura di The Band, Carlo Conti si appresta a definire il cast molto atteso di Tale e Quale Show. Antonella Clerici invece ha salutato venerdì il suo pubblico di È sempre mezzogiorno, dandogli direttamente ... Leggi su specialmag (Di sabato 4 giugno 2022) Ci sarà, ma non subito. Arrivano le notizie ufficiali sui nuovi palinsesti Rai, ma qualcosa forse è. Cos’? Rai Flavio Insinna (Raiplay screenshot)Stiamo per arrivare alle ultime decisioni sui palinsesti Rai e isi sono già riuniti. Qualcosa però pare essere, soprattutto per unamatissimo. Di chi si tratta? Rai è al lavoro per preparare una stagione autunnale coi fiocchi per il suo pubblico. Piano piano iniziano ad arrivare le conferme ufficiali per conduttori, presentatrici e programmi. Dopo l’avventura di The Band, Carlo Conti si appresta a definire il cast molto atteso di Tale e Quale Show. Antonella Clerici invece ha salutato venerdì il suo pubblico di È sempre mezzogiorno, dandogli direttamente ...

Advertising

ParliamoDiNews : Palinsesto Rai 1 autunno: Il Paradiso torna in daytime, stop Sei Sorelle #Offertedilavoro #SerieTV #Pensioni… - SestoQuatrini : La Rai continua a dare spazio alla nostra ???????? ???????????? genovese, in scena al @CarloFeliceGe lo scorso febbraio, ripr… - AnnaMancini81 : Palinsesto estivo Rai 1: Don Matteo alle 14:00, la coppia Capua-Semprini a L’Estate in Diretta - RaiperilSociale : #Palinsesto programmi #Audiodescritti trasmessi dalla #Rai nella Settimana dal #29maggio al #4giugno 2022. Programm… - RaiperilSociale : #Palinsesto programmi #Audiodescritti trasmessi dalla #Rai nella Settimana dal #5giugno all' #11giugno 2022. Progra… -