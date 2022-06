Rai, lo scandalo di tele-Pd pagata con soldi pubblici: dopo Orfeo... ecco chi arriva ai vertici (Di sabato 4 giugno 2022) Ce l'immaginiamo l'Antonio Di Bella che, sdraiato in una spiaggia in provincia di Pescara, paonazzo sotto il primo solleone, con l'amata chitarra in una mano, mentre sfoglia con l'altra l'ultima copia del New York Times; e sogna una futuribile nuotata agli Hamptons. Epperò, in quel momento di massimo relax, l'Antonio riceve una telefonata da un collega dell'AdnKronos. «Anto', qui so' cazzi...». Il collega dell'agenzia stampa gli chiede lumi sul suo improvviso passaggio alla Direzione Approfondimenti Rai al posto di Mario Orfeo appena fatto fuori dal suo amministratore delegato Carlo Fuortes. Di Bella, sfodera un sorriso invincibile, esce dalla sua trance da romanzo di Noël Coward e gli risponde candidamente: «Io sono al mare, di questa cosa leggo sui giornali. Aspetto comunicazioni formali dall'azienda che non ho mai avuto». E probabilmente è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Ce l'immaginiamo l'Antonio Di Bella che, sdraiato in una spiaggia in provincia di Pescara, paonazzo sotto il primo solleone, con l'amata chitarra in una mano, mentre sfoglia con l'altra l'ultima copia del New York Times; e sogna una futuribile nuotata agli Hamptons. Epperò, in quel momento di massimo relax, l'Antonio riceve unafonata da un collega dell'AdnKronos. «Anto', qui so' cazzi...». Il collega dell'agenzia stampa gli chiede lumi sul suo improvviso passaggio alla Direzione Approfondimenti Rai al posto di Marioappena fatto fuori dal suo amministratore delegato Carlo Fuortes. Di Bella, sfodera un sorriso invincibile, esce dalla sua trance da romanzo di Noël Coward e gli risponde candidamente: «Io sono al mare, di questa cosa leggo sui giornali. Aspetto comunicazioni formali dall'azienda che non ho mai avuto». E probabilmente è ...

Advertising

giulionazzaro : @CottarelliCPI Chissà come mai? E poi in qualche trasmissione RAI, servizio pubblico pagato con il canone dei citta… - Nicola89144151 : @AntoDamiano1996 @simonesalvador Gli devono togliere i diritti alla Rai, è uno scandalo! In una prima stesura del… - Nicolet04458256 : RT @napam_51: ECCO PERCHÉ I SONDAGGI FALSI DELLA GIORNALAIA COMUNISTA DELLA RAI...TUTTO PER SOSTENERE IL KOMPAGNO DELLA REGIONE LAZIO ED I… - napam_51 : RT @napam_51: ECCO PERCHÉ I SONDAGGI FALSI DELLA GIORNALAIA COMUNISTA DELLA RAI...TUTTO PER SOSTENERE IL KOMPAGNO DELLA REGIONE LAZIO ED I… -