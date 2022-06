Putin malato di cancro e sostituito con dei sosia, attentati falliti e colpi di Stato: cosa c'è di vero nei report delle spie (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo pochi giorni dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina sono iniziate a trapelare voci sulla salute di Vladimir Putin. Una mano che sembra tremare, il volto gonfio, i report delle intelligence di diversi paesi gli diagnosticano un cancro. Si è parlato anche dell'uso di sosia, proprio come accadde con Saddam Hussein. C'è chi ha parlato di attentati falliti e colpi di Stato per mettere fine al conflitto con l'Ucraina. Ma cosa c'è effettivamente di vero? Giordano Stabile, responsabile del Desk Esteri de La Stampa, cerca di fare chiarezza sull'argomento. Leggi su lastampa (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo pochi giorni dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina sono iniziate a trapelare voci sulla salute di Vladimir. Una mano che sembra tremare, il volto gonfio, iintelligence di diversi paesi gli diagnosticano un. Si è parlato anche dell'uso di, proprio come accadde con Saddam Hussein. C'è chi ha parlato didiper mettere fine al conflitto con l'Ucraina. Mac'è effettivamente di? Giordano Stabile, responsabile del Desk Esteri de La Stampa, cerca di fare chiarezza sull'argomento.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citand… - ilfoglio_it : Come nasce la sottomissione di #Salvini alla propaganda di #Putin? Quanto è pericoloso per l’Italia avere una Lega… - cireshika1 : RT @LaStampa: Putin malato di cancro e sostituito con dei sosia, attentati falliti e colpi di Stato: cosa c'è di vero nei report delle spie… - armandoluongo10 : RT @CristinaMolendi: Vi sembra un leader religioso? Uno che viene dal #KGB , ha definito #Putin “miracolo di Dio” ha benedetto la guerra, i… -